Reddito di cittadinanza | arriva lo stop per altre 32mila persone La comunicazione verrà fatta con un sms

Così come era avvenuto a luglio, v enerdì un ms comunicherà ad altri 32mila beneficiari lo stop all'erogazione deldi. "La legge prevede la cessazione del Rdc dopo sette mensilità nel 2023, quindi quando i percettori arrivano alla settima mensilità l'Inps glielo comunica" ha spiegato il ...Ildicontinua a far parlare di sé. Dopo che nel mese di luglio 159 mila nuclei familiari avevano ricevuto l'SMS che annunciava loro la cessazione del sostegno, nelle prossime ore lo ...La legge prevede la cessazione deldidopo 7 mensilità nel 2023 nel caso di famiglie che non hanno tra i loro componenti minori, disabili o over 60 e che non sono in situazione ...

Così come era avvenuto a luglio, v enerdì un ms comunicherà ad altri 32mila beneficiari lo stop all’erogazione del reddito di cittadinanza .Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Per il Ministro Lollobrigida spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi. Ecco perché hanno tolto il reddito di cittadinanza. Bisogna fare qualcosa per i ricchi che, ...