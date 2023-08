Realme GT 5 | un rendering rivela il design frontale con cornici ultrasottili

(Di giovedì 24 agosto 2023) Entro la fine del mese di agosto in corso, il noto produttore cinese dovrebbe lanciare in Cina ilGT 5. I trascorsi rumors hanno giàto le specifiche chiave dello smartphone, ma adesso un nuovoè emerso su Weibo grazie all’affidabile tipster Digital Chat Station, che hato ildel telefono nel modo più chiaro possibile. Dall’immagine trapelata si può notare che il display punch-hole delGT 5 sarà circondato da, oltre alla presenza di uno slot SIM, di un microfono, di una porta USB-C e di una griglia dell’altoparlante nella parte inferiore del device. Il nuovoGT 5 non avrà un telaio di plastica, ma metallico. Il tipster DCS pare abbia ...

... basato su interfacciaUI 4.0 . Ulteriori specifiche comprendono uno scanner di impronte digitali posto sotto lo schermo, un blaster IR, e così via. Stando ad alcunidi immagini ...... già dalle prossime settimane, ci saranno quelli prodotti da Redmi e. Snapdragon 7+ Gen 2: ... Garantita anche la piena compatibilità con il Volumetric, già visto sullo Snapdragon 8 ...Anche se l'immagine non rivela la parte anteriore del10, alcunitrapelati giorni fa, mettono in mostra un display Super AMOLED con una risoluzione FHD+ e refresh da 90 Hz in cui è ...

realme GT5: ecco un primo assaggio del design frontale

Realme sta per lanciare il suo nuovo modello di punta, il Realme GT5, uno smartphone che andrà a montare il processore ...