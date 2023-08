Re Carlo convoca Harry per le “prove di pace” | ma ad una condizione | ecco quale

(Di giovedì 24 agosto 2023)all’orizzonte tra ReIII e il Principe? Forse sì. Secondo quel che riporta anche il Mirror, il prossimo mese padre e figlio si incontreranno per avere un confronto.presto sarà in Germania per gli Invictus Game e terminato l’evento tornerà in California passando per il Regno Unito, mentrefarà ritorno a Balmoral e sarà faccia a faccia con il figlio. Meghan Markle, però, non si unirà a loro. L’incontro sarà il primo dall’incoronazione del re a maggio e soprattutto il primo solo tra padre e figlio da quando è uscito il memoir di, Spare. A quanto pare però il monarca avrebbe posto una: “Il re ama moltissimo suo figlio, ma è stato ferito a morte da ciò che ha fatto. Sarà sempre lì per lui, ma pone limiti nelle chiacchiere ...

La condizione imposta da reSempre secondo Ok!Magazine , Reavrebbe intenzione di mettere una clausola alla riappacificazione: Harry non dovrà mai più denigrare in pubblico la famiglia ...

Re Carlo convoca il principe Harry a Londra: iniziano i "negoziati di pace" TGCOM

Il Sovrano ha fissato l'appuntamento con il suo secondogenito per il 17 settembre, ma Meghan Markle non è la benvenuta a corte ...