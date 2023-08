(Di giovedì 24 agosto 2023), l’azienda leader nel settore del gaming lifestyle a livello globale, ha suscitato nuovamente grande interesse nel mondo del gioco su dispositivi mobili con le sue più recenti innovazioni nella linea di prodotti. Queste includono l’ampia distribuzione diV2 Pro, l’introduzione diine Asia, oltre alle nuove varianti Xbox diV2 per iPhone eV2 Pro per Android, destinate al mercato nord-americano.V2 Pro, un salto di qualità nel mondo del gaming mobile. “Inpuntiamo a spingere il mobile gaming oltre i suoi limiti”, afferma Alvin Cheung, Senior Vice President della Business Unit Hardware di ...

Razer svela Kishi V2 Pro e rivela il debutto di Razer Edge in Europa tuttoteK

Razer, le ultime novità della sua linea: Kishi V2 Pro, l’arrivo di Razer Edge in Europa e Asia e le nuove edizioni Xbox di Kishi V2.Tanti annunci da parte di Razer per gli utenti. Il marchio ha presentato Kishi V2 Pro e l'arrivo di Razer Edge in Europa.