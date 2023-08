Rapinatore in azione a Napoli Est | fermato dalla Polizia

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn 26enne napoletano, con precedenti di, è stato sottoposto a fermo con l’accusa di rapina. Secondo le indagini delladi Stato, nella notte tra martedì e mercoledì, in via Villa Bisignano – nella periferia orientale del capoluogo – avrebbe tentato di impossessarsi dell’auto appena parcheggiata da una donna, desistendo e allontanandosi dopo essersi impossessato di 100 euro in contanti sottratti alla vittima. Quest’ultima ha denunciato l’accaduto e riconosciuto il responsabile nelle foto mostrate dagli agenti del commissariato di San Giovanni-Barra. Le ricerche intraprese dai poliziotti hanno permesso di rintracciare, nella mattinata di ieri, l’uomo segnalato; successive indagini hanno permesso di raccogliere elementi a suo carico anche in relalla rapina, avvenuta la sera del 18 ...