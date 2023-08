Rapid Vienna-Fiorentina | programma e telecronisti Sky andata playoff Conference League

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ile isu Sky di, match valido per l’deidi2023/2024. Contro gli austriaci i viola, reduci dall’ottimo esordio in campionato, vogliono ottenere una vittoria per mettere in discesa l’esito del doppio confronto e avvicinarsi ai gironi proprio come nella scorsa stagione. Chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 19 di giovedì 24 agosto.sarà visibile su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti. SportFace.

Commenta per primo Joe Barone , dg della Fiorentina , ha parlato a Sky prima del fischio d'inizio del playoff di andata di Conference League contro il: 'Ringraziamo il Brentford che ci ha provato anche oggi, ma Nico Gonzalez è un giocatore importante per la Fiorentina e per il calcio italiano, fa la differenza e per noi non è in vendita.- Riparte dai playoff l'avventura della Fiorentina in Conference League: oggi alle 19 va in scena l'andata con il...Magari grazie anche ai gol di M'Bala Nzola che, dopo l'esordio a Marassi nell'1 - 4 rifilato al Genoa, cerca la sua prima gioia in maglia viola nel mplayoff contro il. Scopriamo le quote ...

Rapid Vienna-Fiorentina, formazioni ufficiali e tv Quotidiano Sportivo

Joe Barone ha chiuso a un'eventuale cessione di Nico Gonzalez: "Anche oggi è arrivata un'offerta dal Brentford. È un calciatore importante per la Fiorentina ma per il calcio italiano in generale. Nico ...18:53 - Queste le formazioni ufficiali della partita a ormai pochissimi minuti dal fischio d'inizio. RAPID VIENNA (4-2-3-1): Hedl; Schick, Hofmann, Querfeld, Auer ...