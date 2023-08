Rapid Vienna-Fiorentina oggi in tv | playoff Conference League | orario | canale | programma in chiaro | streaming | probabili formazioni

(Di giovedì 24 agosto 2023) Prende il via ufficialmente nella giornata odierna il cammino dellanelle competizioni europee della stagione 2023-2024. Dopo la finale persa nel mese di giugno contro il West Ham, la formazione allenata da mister Vincenzo Italiano ci riproverà nella, partendo dal turno preliminare. Manca un turno di, infatti, alla compagine viole per entrare a fare parte della fase a gironi, per dare il via alla seconda caccia consecutiva alla terza competizione continentale per club. Ricordiamo che lapuò prendere parte all’evento dopo la decisione della UEFA di estromettere la Juventus dalla. Si partirà con il match di andata deiche si giocherà quest’alle ore 19.00 in ...

Viola a caccia di riscatto, dopo il secondo posto dello scorso anno. Match in programma giovedì alle 19, all'Allianz Stadion della capitale austriaca. Segui la cronaca testuale su ...... Biraghi: "Conference Meritavamo noi la coppa" Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro il. ...Cristiano Biraghi , Capitano della Fiorentina , ha parlato alla vigilia della sfida sul campo del, valida come andata dei play - off di Conference League. 'Fa sempre un effetto piacevole giocare in una competizione europea perchè vuol dire che ci sei arrivato ed i posti disponibili ...

Il grande calcio in tv non si ferma nemmeno oggi, giovedì 24 agosto. Ecco di seguito l'elenco delle partite odierne ...Giornata di vigilia anche per il Rapid Vienna quella appena conclusa. Gli austriaci, avversari della Fiorentina nello spareggio di Conference League, si sono goduti la loro giornata con la rifinitura.