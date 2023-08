Rapid Vienna - Fiorentina | lo Stadion sarà una bolgia biancoverde Assenti i tifosi viola

Allianz Stadion esaurito di soli tifosi austriaci. Ahanno definito la sfida di questa sera come 'la partita della vita'- Gara d'andata dei play off di Conference League trae Fiorentina, in campo alle 19 all'Allianz Stadion di ...Le formazioni ufficiali die Fiorentina, sfida valida per l'andata dei playoff di Conference League 2023/2024. Dopo il convincente esordio stagionale a Genova, Vincenzo Italiano è intenzionato a cambiare poco nelle ...

Dossier Rapid Vienna: stelle, tattica e punti di forza dell'avversaria viola La Gazzetta dello Sport

Allianz Stadion esaurito di soli tifosi austriaci. A Vienna hanno definito la sfida di questa sera come "la partita della vita" ...Rapid Vienna (4-2-3-1): Hedl; Schick, Hoffman, Querfeld, Auer; Kerschbaum, Sattlberger; Oswald, Seidl, Grull; Burgstaller. All.: Barisic. Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, ...