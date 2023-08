Rapid Vienna-Fiorentina le pagelle e il tabellino della partita

FIRENZE - Le vie del mercato sono infinite, ma a Firenze hanno le idee molto chiare. A pochi minuti dall'inizio della sfida contro il, il direttore sportivo della Fiorentina Joe Barone ha parlato dei programmi del club toscano. "Nico Gonzalez è un giocatore della Fiorentina - ha dichiarato il dirigente viola - è un ...La Fiorentina sfida ilnei playoff di Conference League: gli aggiornamenti di Calciomercato.it sul risultato del matchLa Fiorentina fa il suo debutto in Conference League: dopo la finale dello scorso anno, la ...Esordisce così Joe Barone che, a pochi minuti dal fischio d'inizio del match dei playoff di Conference League contro il, ha parlato a Sky Sport del calciomercato della viola: ' Stiamo ...

LIVE Rapid Vienna-Fiorentina 1-0: decide il rigore di Grull, viola più aggressivi La Gazzetta dello Sport

Vienna, 24 ago. – (Adnkronos) – Il Rapid Vienna è in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina nel match d’andata del playoff di Conference League in corso di svolgimento all’Allianz Stadion della capitale ...Si è appena concluso il primo tempo della sfida di Conference League tra Rapid Vienna e Fiorentina con il punteggio di 1-0 . I padroni di casa sono passati in vantaggio grazie al rigore ...