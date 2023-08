Quando si gioca Milan-Torino? Programma preciso | orario esatto | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 agosto 2023) La Serie A 2023/2024 è iniziata lo scorso weekend. Tutte e venti le formazioni, tra sabato 19 e lunedì 21 agosto, sono scese in campo per disputare il primo turno della competizione. Tante le emozioni così come i gol messi a segno e lo spettacolo: e la seconda giornata sta per avvicinarsi sempre di più. Tra le tante compagini pronte a ripetersi troveremo anche ildi Stefano Pioli, che dopo il promettente avvio di Bologna proverà a ripetersi contro l’ostico. I rossoneri, sabato 26 agosto a partire dalle ore 20.45, se la vedranno a San Siro con i granata guidati da mister Ivan Juric. Pulisic, Reijnders e Giroud, hanno già regalato spettacolo al Dall’Ara, dimostrando di avere una grande intesa. E con il Toro Leao e compagni, dopo il primo +3 stagionale, non vorranno lasciarsi sfuggire la ghiotta occasione di un ulteriore bottino pieno. Ma ...