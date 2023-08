Quando si gioca Juventus-Bologna? Programma preciso | orario esatto | tv e streaming

(Di giovedì 24 agosto 2023) La Serie A 2023/2024 è pronta nuovamente a tornare in scena nel corso del weekend che verrà. La prima giornata si è giàta tra il 19 e il 21 agosto e adesso ci accingiamo a vivere il secondo turno. Tra le venti formazioni che si affronteranno, l’occhio cade su un’interessante sfida che si disputerà all’Allianz Stadium di Torino: stiamo ovviamente parlando di. Gli uomini di Massimiliano Allegri e quelli di Thiago Motta avranno modo di confrontarsi. La Vecchia Signora, nei primi 90 minuti di massima serie, è riuscita a ottenere subito un +3. I bianconeri non a caso hanno spazzato via l’Udinese con il punteggio di 0-3. Un segnale forte e chiaro quello lanciato dai piemontesi che, già dalla prima di campionato, hanno dimostrato di essere presenti e vivi più che mai. E la voglia di ripetersi davanti al proprio pubblico ...

Quando gioca l'Italia agli Europei di volley maschile Calendario, date, orari, dove vederla in tv, programma in chiaro OA Sport

Venerdì 25 agosto l'Italia di Pozzecco debutta nel mondiale di basket contro l'Angola. Quali saranno le stelle, le possibili sorprese e quante possibilità hanno gli Azzurri di arrivare fino alla final ...