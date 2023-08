Quando si gioca Cagliari-Inter? Programma preciso | orario esatto | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 agosto 2023) Messa ufficialmente in archivio la prima giornata della Serie A 2023-2024, è già tempo di pensare al secondo impegno stagionale, che prenderà scena nel corso del weekend in arrivo. Il turno, che prenderà il via sabato 26 agosto con i primi quattro anticipi in, si chiuderà nella serata di lunedì 28 agosto con gli ultimi due incontri. Tra questi, alle ore 20.45 allo stadio Unipol Domus del capoluogo sardo unessantissimoche ci dirà molto sull’inizio di stagione delle due squadre. Da una parte vedremo i padroni di casa allenati da mister Claudio Ranieri, che proveranno a confermarsi dopo il pareggio a reti bianche sul non semplice campo del Torino. Dall’altra parte, invece, i vice-campioni d’Europa dell’che, dopo il bel successo per 2-0 in casa contro il Monza, ...