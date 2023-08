(Di giovedì 24 agosto 2023) Daonline si è estesa a macchia d’olio la notizia che molto probabilmente in primavera tornerà La, su TikTok sono tornati virali alcuni spezzoni delle passate edizioni. Fra i più visti uno risalente alla prima edizione, con la buon anima diDion fire. Era il 2004, Paola Perego aveva appena sostituito in corsa Amanda Lear, e in Yucatan – dove si svolgeva La– c’erano celebrità come Nadia Rinaldi, Marco Predolin, Samantha De Grenet e Brigitte Nielsen. Durante un collegamento con Nadia Rinaldi, un suo amico in studio le disse: “Mi è arrivato un telegramma da Ernesto che ti fa tanti auguri di San Valentino“, facendola commuovere. Il primo piano in lacrime dell’attrice fece così sbottareDi ...

La ministra del Lavoro,Calderone, ha firmato il decreto ministeriale n. 108 del 2023 che disciplina il Supporto per ... Fin dala misura è stata pensata, si è parlato della partecipazione ...Donna Dolores,e gli altri invitati all'evento si commuovono, mentre la sposa si accascia a terra ... Anticipazioni Sei Sorelle: Elisa spinge Merceditas a licenziarsi!Merceditas ha ......non fosse stato per il riconoscimento del governo provvisorio da parte del ministro Stevens... Ladegli Stati Uniti aveva iniziato a studiare come utilizzare la 'Corazzata inaffondabile ...

Quando Marina Ripa Di Meana scatenò una rissa verbale a La Talpa Biccy

Dal 7 al 9 settembre, durante i giorni del Festival Giornalisti del Mediterraneo a Otranto, sarà possibile salire a bordo e visitare il sommergibile “Pietro Venuti” della ...Come quando, in piena pandemia, la nave container Ever Given ha ... Proprio come Anversa si è sbarazzata del suo vecchio porto, per le vie della città i marinai sono praticamente assenti. Controlli di ...