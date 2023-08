Quando gioca l’Italia agli Europei di volley maschile? Calendario | date | orari | dove vederla in tv | programma in chiaro

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 agosto 2023)vuole essere grande protagonista2023 di, che andranno in scena dal 28 agosto al 16 settembre. La nostra Nazionale si presenterà all’appuntamento per difendere il titolo conquistato due anni fa. I Campioni del Mondo disputeranno la fase a gironi proprio nel Bel Paese, spinti dal sostegno del proprio pubblico: esordio il 28 agosto contro il Belgio a Bologna; poi il doppio incrocio a Perugia contro Estonia (31 agosto) e Serbia (1° settembre); a seguire i due match di Ancona contro Svizzera (4 settembre) e Germania (6 settembre). Simone Giannelli e compagni dovranno stare molto attentiostici balcanici e non dovranno sottovalutare i belgi, ma attenzione anche ai tedeschi. Elvetici ed estoni non incutono particolari timori. I ragazzi del CT Fefé ...