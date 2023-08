Qualificazioni US Open su SuperTennis | Zeppieri batte Giannessi | è al turno decisivo

Una sola vittoria per conquistare il main draw. Giulio Zeppieri (numero 137 ATP) è arrivato al turno decisivo delledello USdopo aver sconfitto 63 64 Alessandro Giannessi (n.245 ATP). Lo spezzino aveva vinto il primo scontro diretto ai quarti a Oeiras - 1 nel 2022, Zeppieri si era preso la ...Giulio Zeppieri ha avuto bisogno di appena 62 minuti di gioco per vincere il derby contro Alessandro Giannessi e approdare al turno decisivo delledegli US2023 . Il merito è, in gran parte, del suo rendimento al servizio, che gli ha messo in discesa la strada e ha ridotto all'osso le chance per l'avversario. 6 - 3 6 - 4 il ...Il tabellone completo dellefemminili Sara Zabeo Il tabellone maschile US2022 Il tabellone femminile US2022

Qualificazioni US Open 2023, Day 1: esordio negativo per gli azzurri, soltanto 5 su 12 avanzano al secondo turno Eurosport IT

Una sola vittoria per conquistare il main draw. Giulio Zeppieri (numero 137 ATP) è arrivato al turno decisivo delle qualificazioni dello US Open dopo aver sconfitto 63 64 Alessandro Giannessi (n.245 ...Il tennista azzurro, n.146 del mondo, è stato battuto dal numero 191 del ranking, in tre set 1-6 6-1 6-1. Quanto agli altri italiani, avanti Vavassori e Travaglia, eliminati Cobolli e Gigante ...