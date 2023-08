Qualificazioni Us Open 2023 | programma e italiani in gara oggi giovedì 24 agosto

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 agosto 2023) In una New York in cui è previstaper la prima volta in questa edizione un po’ di pia si partirà un’ora prima del solito, alle ore 16:00. In campo sette azzurri impegnati nel secondo turno delledegli Us. Ad aprire ilil derby tra Giulio Zeppieri ed Alessandro Giannessi, con il primo che da testa di serie numero 30 è al rientro dopo l’infortunio alla caviglia patito un mese e mezzo fa a Braunschweig. Giulio è uscito vincitore da una dura battaglia nel primo scontro tra connazionali su Riccardo Bonadio esi ritrova di fronte un Alessandro Giannessi che ha ottenuto una bella vittoria contro pronostico ai danni del francese Mayot. In contemporanea anche un altro veterano del nostro tennis, Federico Gaio, che dopo il buon ...