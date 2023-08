Una svolta epocale nel mondo del padel.Sports(Qsi), una delle principali società di investimento sportivo al mondo - insieme alla Federazione Internazionale di Padel (Fip) e alla Professional Padel Association, ...Milano, 24 ago. IlSports(Qsi) ha acquistato il World Padel Tour (Wpt) da Damm, societa' proprietaria di Setpoint Events che organizza il torneo. Lannuncio in una nota con la Federazione ...Sports(Qsi), una delle principali societa' di investimento sportivo al mondo, ha raggiunto un accordo per l'acquisizione del World padel tour (Wpt) da Damm, proprietaria di ...

Qatar Investments si prende anche il World Tour: fusione con Premier Padel La Gazzetta dello Sport

ROMA - Il Tar Veneto conferma la sospensione dell'attività per tre giorni per una sala giochi di Mestre, in provincia di Venezia, che ha violato ..."Qatar Sports Investments, una delle principali società di investimento sportivo al mondo insieme alla Federazione Internazionale di Padel e alla Professional Padel Association, fondatrice di Premier ...