Putin | “Prigozhin uomo di talento che ha commesso errori”

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 24 agosto 2023) (Adnkronos) – Evgheny"era una persona diche ha". Sono le parole del presidente russo Vladimirche, come riferisce l'agenzia Tass, rompe il silenzio e si esprime sulla morte di Evgheny, capo della Wagner deceduto ieri – con altre 9 persone – nello schianto del suo aereo in Russia. Secondo, che porge le condoglianze, il contributo della Wagner alla lotta contro il neonazismo non sarà dimenticato. Il pressidente russo, nel messaggio, secondo la Tass definisce, conosciuto all'inizio degli anni '90, un"dal destino difficile" ma capace di raggiungere "i risultati sperati". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.