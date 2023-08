Putin | ' da Occidente colonialismo in nuova confezione'

(Di giovedì 24 agosto 2023) I Paesi del cosiddetto "miliardo d'oro", cioè quelli appartenenti al sistema occidentale, cercano di imporre le loro regole in contrasto con il sistema della legge internazionale "per preservare il ...

Secondo, citato dall'agenzia Ria Novosti, il loro è "colonialismo in una nuova confezione". . 24 agosto 2023...capo degli hacker russi cui si attribuivano i fatti sconvenienti dell'e, poi, capo del Gruppo mercenario Wagner'. Scaglione ricorda inoltre come Prigozhin fosse stato 'una creatura di'...Sforzi che starebbero restituendo già i primi risultati - ha osservato- attraverso scambi ... Una comunione d'intenti che potrebbe "innervosire" l', Stati Uniti in primis, non solo per ...

Le acque di Fukushima nell’Oceano. Scontro Meloni-Schlein sui migranti. Confronto tv tra i repubblicani senza Trump. I fatti del giorno da conoscere ...I Paesi del cosiddetto "miliardo d'oro", cioè quelli appartenenti al sistema occidentale, cercano di imporre le loro regole in contrasto con il sistema della legge internazionale "per preservare il mo ...