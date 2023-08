Punto da un calabrone | muore un bambino di 9 anni in vacanza ad Alessandria

(Di giovedì 24 agosto 2023) Era incon la famiglia, proveniente da Norimberga, ed alloggiava sulle colline di Costa Vescovato ildi 9che oggi, dopo due giorni di ricovero, è stato dichiarato clinicamente morto (i genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi). Come hanno spiegato i carabinieri della compagnia di Tortona, il 21 agosto, in serata, il bimbo giocava nell’area pic-nic dell’agriturismo non lontano dalla stalla quando unl’haal collo. Il veleno ha provocato l’immediato arresto cardiaco ma i genitori, guidati al telefono dal 118, hanno subito iniziato il massaggio cardiaco, poi proseguito dai sanitari arrivati sul posto. Dopo un’ora il cuore aveva ripreso a battere ed ilera stato intubato e portato all’ospedale infantile di ...

Il bimbo sarebbe statoall'altezza del collo da un insetto, verosimilmente un, mentre stava giocando nei pressi della stalla di un agriturismo della Cooperativa Valli Unite, dove la ...Un bambino tedesco di 9 anni è morto dopo essere statoda unmentre si trovava in vacanza con la famiglia a Costa Vescovato, in provincia di Alessandria. I fatti risalgono al 21 agosto, quando il piccolo - originario di Norimberga - è ...Choc anafilattico: puntura diuccide bambino tedesco Secondo quanto ricostruito dai ... quando l'insetto lo haal collo. Il veleno entrato in circolo ha provocato l'immediato arresto ...

Alessandria, bimbo di 9 anni muore punto da un calabrone per shock anafilattico Corriere della Sera

Era in vacanza con i genitori e la sorella sulle colline di Costa Vescovato, in provincia di Alessandria. Un bambino tedesco è morto dopo essere stato punto da un calabrone mentre giocava nel cortile ...A Costa Vescovato (Alessandria) un bambino tedesco di 9 anni è morto per shock anafilattico causato da una puntura di calabrone. Il bambino era in vacanza con la famiglia (padre, madre e la sorella di ...