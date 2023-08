Pulizia strade | etilometro e deiezioni canine | i controlli serrati fanno diminuire le violazioni

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tarantini Time Quotidiano La capillare presenza della Polizia Locale, impegnata su diversi fronti, sta producendo dei buoni risultati e una sensibile diminuzione delle. Il turno settimanale dinotturni nel quartiere Tamburi, a supporto delle attività di spazzamento meccanico che vengono svolte da Kyma Ambiente, ha prodotto solo 14 rimozioni e un totale di 30 accertamenti, meno della media registrata fino a oggi che vedeva oltre 20 rimozioni e un centinaio di accertamenti a turno. Stesso trend stanno seguendo iserali durante il weekend con l’ausilio dell’, che non hanno registrato sanzioni, così come quelli a carico dei possessori di cani: tutti ihanno dato esito positivo rispetto al possesso dell’occorrente per raccogliere e pulire le ...