Puglia | caldo | superati i quaranta gradi Bari | codice rosso domani e sabato Ministero della Salute | bollettino ondate di calore

(Di giovedì 24 agosto 2023) Cerignola 40,4. Loconia 40,1. Nel generale aumento di temperature anche in, alcune località hanno superato dunque la quota psicologica dei. In tema didioggiè inarancione masarà. (immagine: tratta da protezione civile) L'articolo ...

: COLDIRETTI, - 15% LATTE NELLE STALLE; VENTILATORI E DOCCE ALLE MUCCHE Con la nuova ondata diafricano che stringe in una morsa campagne e città Con il grandeche assedia ...Bari ieri ed oggi in codice arancione. Domani sarà codice rosso, a sintetizzare che anche insi avverte la presenza delcrescente. Oggi in Italia sono 17 le città prese a campione per le ondate di calore, con il livello massimo di allerta. Domani saranno 19. Di seguito il ...... dato confermato dall'Arpa che l'attribuisce alla cokeria, uno degli impianti dell'ara a. Ad agosto si sono verificati altri picchi e il direttore dell'Arpa, Vito Montanaro, ha ...

L’Italia è ancora nella morsa del caldo: domani, 25 agosto, saranno 19 le città da bollino rosso. Sono: Bari, Bologna, Bolzano, Campobasso, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, ...FOGGIA – Ultimi giorni di caldo africano oggi e domani con l’anticiclone Nerone. Secondo le previsioni meteo li caldo sahariano che in questi giorni ha battuto alcuni record sia di temperatura che di ...