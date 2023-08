Psg | Mbappé a un bivio | rinnovare il contratto fino al 2025 o firmarne uno nuovo

(Di giovedì 24 agosto 2023) Dopo le frizioni che avevano caratterizzato gli ultimi mesi, gli animi sembrano essersi finalmente distesi in casa Psg con il reintegro in rosa di Kylian. L’attaccante francese è andato subito a segno all’esordio in campionato, tuttavia il suo futuro resta ancora in rebus. A fare il punto della situazione ci ha pensato Sky Sports UK, che racconta di una trattativa ben avviata tra le parti per proseguire insieme. Le due ipotesi più accreditate al momento sarebbero due: siglare un prolungamento di un anno,al, in modo da non lasciare a parametro zero la prossima estate, oppure firmare untotalmente. SportFace.

