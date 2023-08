Programmi TV di stasera | giovedì 24 agosto 2023 Su Canale 5 la commedia ‘Sotto il Sole di Riccione’

(Di giovedì 24 agosto 2023) Sotto ildi Riccione Rai1, ore 21.25: Studio Battaglia – Ultimi Episodi Fiction. 1×05: Anna vorrebbe fidarsi ancora di Alberto, ma a poco a poco capisce che lui non le sta dicendo tutta la verità. Si immerge nel caso di un uomo in causa con la ex moglie che si oppone alla vaccinazione del loro bambino Nina scopre che lo Studio Battaglia naviga in pessime acque e prova a farsi perdonare da Viola, che a sua volta cerca senza successo di riappacificarsi con Alessandro. 1×06: Anna consiglia una coppia che vorrebbe ottenere le password degli account del figlio deceduto per averne ancora memoria. Nel frattempo, riceve da Massimo la proposta di partire per un viaggio di lavoro all’Argentario. Raggiungeranno Carla che, rifiutata l’offerta milionaria del marito, ha deciso di intentargli causa. 1×07: La trasferta al mare si trasforma in un momento di evasione per Anna, ...

