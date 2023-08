Prodi sicuro | “Ecco cosa serve per la fine della guerra in Ucraina”

Leggi su notizie

(Di giovedì 24 agosto 2023) Romanoin un’intervista ad ‘Avvenire’ ritorna sullaine ribadisce che c’è solo una possibilità per arrivare ad un cessate il fuoco. Lainprosegue ormai da oltre un anno e un cessate il fuoco sembra essere lontano nonostante il continuo lavoro da parte di molti Stati eSanta Sede. Una pace che per Romano, intervistato da Avvenire, potrà avvenire solo ad una condizione: “L’ho sempre detto. Senza intesa fra gli Usa e la Cina questo conflitto non potrà finire. Bisogna prendere attosuperiorità americana e cinese nel mondo e sono loro a poter metterea quanto sta succedendo tra Mosca e Kiev“.intervistato da ‘Avvenire’ – Notizie.com – © AnsaUna ...