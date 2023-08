(Di giovedì 24 agosto 2023) Chiunque voglia parteciparvi per la prima volta dovrà firmare un disciplinare. Per associazioni, uffici ed enti è necessario fare richiesta entro domenica ...

Chiunque voglia parteciparvi per la prima volta dovrà firmare un disciplinare. Per associazioni, uffici ed enti è necessario fare richiesta entro domenica ...... il Vice Delegato Antonio Doronzo ed il Presidente Alberto De Nisi, hanno scortato in...di scoprimento della Targa lapidea in Onore del soldato Antonio Dicuonzo insignito di "al ......e venirsene verso di lei, con i chiodi fitti nelle mani e ne i piedi…'. La santa ricevette una richiesta: che le suore ricordassero quell'abbraccio portando il Crocifisso in...

Processione di S. Croce Spazio anche a new entry LA NAZIONE

Mancano tre settimane alla grande festa della Santa Croce e ieri il Comune di Lucca ha diffuso una nota per chi vuole partecipare alla processione non avendovi mai preso parte in precedenza. Per ...caratterizzeranno religiosamente la solenne processione. Da qualche anno, è di nuovo presente anche la Confraternita dell’Addolorata ai piedi della croce, una Confraternita femminile che ha come ...