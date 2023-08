Probabili formazioni Rapid Vienna - Fiorentina | Italiano schiera Nzola

VIENNA - Riparte dai playoff l'avventura della Fiorentina in Conference League: oggi alle 19 va in scena l'andata con il Rapid ...Leufficiali di Rapid Vienna - Fiorentina RAPID VIENNA (4 - 2 - 3 - 1) : Hedl; Schick, M. Hofmann, Querfeld, Auer; Sattiberger, Kerschbaum; Oswald, Seidl, Grull; Burgstaller. Allenatore : ...LeSport [ 24/08/2023 ] Le maglie del Lecce all'asta per 'Pronto soccorso dei poveri' Attualità [ 24/08/2023 ] Taranto, rinforzo per la difesa: ecco Panico Sport [ 24/08/2023 ] ...

Lipsia-Stoccarda è una partita della seconda giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: tv, formazioni, pronostici.Sampdoria-Pisa è una partita della seconda giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.