Probabili formazioni Juventus-Bologna | seconda giornata Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ledi, match delladiin programma alle 18:30 di domenica 27 agosto. Ritornano all’Allianz Stadium i bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci dal netto 0-3 nella prima gara in casa dell’Udinese. Per gli emiliani invece, dopo la difficile sfida del Dall’Ara contro il Milan, altra gara proibitiva, questa volta a Torino contro i bianconeri. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it non vi lascerà soli e vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa gara. Prima però seguiamo la marcia d’avvicinamento con le possibili scelte di formazione di Massimiliano Allegri e Thiago ...