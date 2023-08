Probabili formazioni Cagliari-Inter | seconda giornata Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ledi, match delladiin programma alle 20:45 di lunedì 28 agosto. La squadra sarda, dopo l’esordio in casa del Torino, si trovano di fronte ad una delle favorite per lo Scudetto, in un match che vedrà sicuramente l’Unipol Domus traboccare di entusiasmo e tifo. I nerazzurri invece, dopo la vittoria casalinga con il Monza, puntano ad un’altra vittoria, in una match che però nasconde molte insidie. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale.– Volti nuovi per la squadra di Ranieri, appena tornata inA dopo un anno di purgatorio. I sardi schiererano ...