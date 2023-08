Il rover di Chandrayaan - 3 è "sceso" dal lander e "l'India ha fatto unasulla Luna!", ha detto l'agenzia spaziale. Mercoledì sera il lander Vikram è atterrato con successo come previsto. ...L'uomo, che era partito per una, non ha fatto ritorno al parcheggio in serata. Così ... Pocodelle 700 il gestore del rifugio Gnutti ha visto una persona che si stava avvicinando e lo ...Evidentemente Giorgetti è un politico con i piedi per terra, chedi lanciare slogan o fare ... e le proteste dei Sindaci, anche veneti, sono lì a dimostrarlo, non la vedo proprio una, ...

Prima passeggiata sul suolo lunare per la missione indiana Agenzia askanews

(askanews) – Il rover lunare indiano ha mosso i primi passi sulla superficie lunare un giorno ... Il rover di Chandrayaan-3 è “sceso” dal lander e “l’India ha fatto una passeggiata sulla Luna!”, ha ...Weekend dedicato ai più piccoli. La sindaca: «Saluteremo l'estate con i personaggi delle Avventure di Pinocchio» ...