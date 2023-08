Prigožin è morto | Bertolotti Ispi | “Era l’unico in grado sfidare Putin alle elezioni del 2024”

Leggi su notizie

(Di giovedì 24 agosto 2023) A bordo del jet abbattuto nei cieli russi, a 300 chilometri da Mosca, c’erano Evgenije il suo braccio destro Dmitrij Utkin. Nella lista, anche un altro vice del gruppo Wagner, Valerij Pavlovi? ?kalov e altri quattro paramilitari. La notizia è ormai certa, ed è confermata anche dall’agenzia federale russa per il trasporto aereo, Rosaviatsia. Il jet è stato abbattuto dalla contraerea dell’esercito russo, come confermato ufficialmente sia dall’emittente della tv di Stato Russia 24 che da Tsargrad. È stata un’azione mirata ad uccidere, dopo il tentato golpe di giugno? Lo abbiamo chiesto in esclusiva a Claudio, ricercatore dell’. (Ansa Foto) – notizie.comIn un’intervista in occasione del tentato colpo di Stato dell’ex chef di, lei aveva dichiarato che ormai era un ...