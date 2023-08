Prigozhin | nella notte a San Pietroburgo | un clamoroso avvertimento a Putin | a casa sua

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) Memoriale improvvisato a San, in Russia, davanti all'edificio che ospita la sede del Gruppo Wagner dopo la notizia della morte, in un incidente aereo, di Yevgeny. Alcune persone hanno portato fiori e candele fuori dall'edificio degli uffici della Wagner. Il leader della formazione paramilitare è scomparso insieme ad altre nove persone mentre era bordo di un jet privato in volo da Mosca a San. Sull'incidente aleggia l'ombra della vendetta di Vladimir, che aveva duramente condannato l'ammutinamento ordinato daai suoi soldati lo scorso 23 giugno, con il Gruppo Wagner pronto a marciare fino a Mosca in segno di protesta contro i vertici militari russi per il trattamento riservato ai militari sul fronte ucraino.