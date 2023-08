Prigozhin morto | qual è il futuro dei Wagner | dal ruolo del gruppo in Ucraina al totonomi per l' erede Aria di vendetta

L'aereo di Evgheny, il capo della Wagnerieri con altre 9 persone nello schianto del suo jet in Russia, ha raggiunto la quota 28mila piedi - circa 8.500 metri - prima di entrare in una fase di ...AGI - Cosa è davvero successo nei cieli russi nel pomeriggio di mercoledì Eugeny Viktorovichnell'esplosione del suo aereo o è tutta una messa in scena per permettere all'ingombrante capo della Wagner di uscire di scena senza compromettere la leadership di Vladimir Putin ...'E cosìnon è più neanche 'unche cammina', è une basta'. Vittorio Emanuele Parsi, ...

La Wagner: 'Prigozhin è morto, ucciso dai traditori' - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Il Presidente americano, Joe Biden, fa sapere di “non essere sorpreso” dalle notizie recanti la morte di Evgenij Prigozhin, il capo della brigata Wagner, che sarebbe deceduto nello schianto dell'aereo ...I passeggeri registrati a bordo dell’Embraer Legacy 600 precipitato mercoledì a Tver, mentre volava tra Mosca e San Pietroburgo, erano dieci: sette passeggeri, due piloti, una hostess ...