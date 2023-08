Prigozhin morto | cosa non torna dell' incidente | tutti i dubbi e i misteri E spunta l' ipotesi del secondo aereo

(Di giovedì 24 agosto 2023) La notiziaa morte del capo dei mercenari Wagner, Yevgeny, in unieri pomeriggio ha fatto il giro del mondo ed è stata confermata dai media russi....

Yevgeny, il capo di Wagner presumibilmenteinsieme al suo vice dopo la caduta dell'aereo su cui viaggiavano insieme ad altre otto persone, 'era una persona di talento che ha commesso errori'. ..., il giallo dello schianto del jet su cui viaggiava Ormai non ci sono più dubbi sul fatto che a bordo di quell'aereo precipitato ci fosse anche, il capo della Wagner è stato ...... il presidente Volodymyr Zelensky ha sottolineato che l'Ucraina non ha nulla a che fare con l'incidente aereo in cui sarebbeil leader del gruppo Wagner, Yevgeny. Lo ha affermato ...

Morte di Prigozhin, i dubbi sull'incidente aereo - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Home » Mondo » Morte di Prigozhin, Putin rompe il silenzio: “Uomo di talento, ma dal destino difficile” ...