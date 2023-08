Prigozhin è morto? I dubbi tra il secondo aereo e i sosia

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il capo della Wagner è deceduto davvero? La morte, vera o presunta, di Evghenya metà tra un thriller e l’abusata citazione di Winston Churchillcui ‘la Russia è un rebus avvolto in un mistero che sta dentro un enigma’. Perché l’interrogativo che in tanti continuano a porsi, all’indomani della notizia dello schianto dell’a bordo del quale si sarebbe trovato, è sesia veramente. A seminare ilo già poco dopo le prime notizie è stato il propagandista numero uno del Cremlino, Vladimir Solovyev, che ha accusato gli ucraini e i loro alleati di “diffondere un falso messaggio sulla morte di” sulla base di quanto riferito da Rossiya 24. Salvo poi fare marcia indietro e accodarsi alla versione ‘ufficiale’. Ma i ...

...di Yevgenyal Cremlino è arrivata al suo epilogo. L'ex galeotto diventato miliardario, eroe della Russia per le battaglie in Ucraina e poi ribellatosi al potere di Vladimir Putin, è...A meno di 24 ore dall'incidente aereo nel quale èil capo dei mercenari Wagner Yevgenyarrivano le parole di cordoglio del presidente russo Vladimir Putin. In un discorso in tv, come riferisce l'agenzia Tass, il capo del Cremlino ha ...Nicolai Lilin ha le i dee molto chiare su quanto accaduto a Evenji, il leader della Wagnera bordo del suo aereo che si è schiantato al suolo. In un'intervista all'Adnkronos dice la sua e rivela quale mano potrebbe celarsi dietro all'incidente aereo. ...

Morte di Prigozhin, i dubbi sull'incidente aereo - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Prigozhin già una volta venne dato per morto: nell'ottobre del 2019, quando nella Repubblica democratica del Congo era precipitato un aereo da ...Francesca Caruso (IAI) a HuffPost: "Morto Prigozhin se ne farà un altro oppure Wagner sarà sostituita da altre compagnie di sicurezza legate alla Russia.