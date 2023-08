‘Premio Natella’ ad Anna Mazzamauro | in scena l’omaggio a Paolo Villaggio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiVenerdì 25 agosto 2023, alle ore 21.30, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la XXXVII edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, consegna del Premio Peppe Natella adche andrà incon “Com’è ancora umano lei caro Fantozzi” – parole e musica per. Di e con. Musica dal vivo di Sasà Calabrese (chitarra e pianoforte). Uno spettacolo prodotto da Nicola Canonico per la Good Mood (Ingresso 15 euro). “Se all’improvviso chiudo con nostalgia gli occhi della memoria mi ritrovo di fronte, come uno specchio appto dal tempo, gli occhi innamorati del ragionier Ugo Fantozzi che guardano me oramai per sempre signorina Silvani e le parole ...