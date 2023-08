Premi Ravasio | quando il Teatro di Figura legge la società contemporanea

(Di giovedì 24 agosto 2023) Inazionali della Fondazioneverranno assegnati quest’anno a Sophie Hames, che a Bergamo presenterà «Ifigenia in Tauride», e a Mimmo Cuticchio, erede della tradizione dei cuntisti siciliani e dell’Opera dei Pupi. Il cantastorie sarà nella nostra città dal 31 agosto al 3 settembre con diversi appuntamenti da non perdere

Premi Ravasio, il Teatro di Figura legge la società L'Eco di Bergamo

I l 25 agosto debutterà in anteprima nazionale « Ifigenia in Tauride », spettacolo di Sophie Hames, seguito dall’assegnazione del ventiseiesimo «Premio Giuseppina e Benedetto Ravasio» all’artista belg ...Il cartellone degli spettacoli delle prossime settimane, con possibilità di acquistare carnet di biglietti ...