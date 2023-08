Preliminari Conference League | rigore amaro | il Rapid Vienna sorprende la Fiorentina

(Di giovedì 24 agosto 2023) Inizia con una sconfitta il cammino dellain. Nella sfida d’andata dei, valida per l’accesso ai gironi della competizione, la formazione toscana è stata battuta dalper 1-0. Decisivo il calcio ditrasformato al 35? del primo tempo da Grull, così come le parate dell’ottimo Hedl che hanno mantenuto la porta degli austriaci inviolata. La qualificazione è ancora tutta da giocare. Nella sfida di ritorno, al Franchi di Firenze, la squadra di Vincenzo Italiano dovrà giocare una partita di tutt’altro tenore, facendo valere il proprio maggior tasso tecnico, per ribaltare il risultato dell’andata. Un’impresa alla portata dellache non può permettersi di sbagliare ancora. L'articolo ...

