Pozzuoli | verifica vulnerabilità dei fabbricati

(Di giovedì 24 agosto 2023) L’Osservatorio per la Tutela dell’ambiente e della Salute e Freehanno organizzato due convegni con scienziati ed esperti il 31 gennaio ed il 19 giugno, una fiaccolata il 16 giugno, per sollecitare i livelli istituzionali a dedicare maggiore attenzione al fenomeno bradisismico ed a proporre iniziative concrete per restituire serenità ai cittadini, molto spaventati per Il Blog di Giò.