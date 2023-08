Potenza | riaperta la Chiesa della Trinità dove fu trovato il corpo di Elisa Claps

(Di giovedì 24 agosto 2023) Hanno riaperto circa mezz’ora fa, a, laSantissimanel cui sottotetto, il 17 marzo 2010, fuil cadavere di, la ragazza potentina scomparsa e uccisa il 12 settembre 1993. La notizia è stata confermata all’Ansa da fonticuria arcivescovile potentina. Da tempo era stato avviato il progetto di riapertura del sito, che si affaccia su via Pretoria, la strada principalecittà, provocando anche polemiche da partefamiglia, contraria a tale scelta. «Un affronto alla decenza consentire a quell’edificio di culto il ritorno alle ordinarie funzioni religiose», spiegarono al tempo i parentiragazza citati dal Corriere. ...

