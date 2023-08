Personaggi come Gwyneth Paltrow, Eminem, Shaquille O'Neal,, e molti altri si sono lasciati volentieri coinvolgere nel progetto e hanno investito somme anche elevate. Nel famoso show ...... Lauren Spencer Smith " "That Part" " Island Records BEST COLLABORATION David Guetta & Bebe Rexha " "I'm Good (Blue)" " Warner Records, Doja Cat " "I Like You (A Happier Song)" " Mercury ...Ci è mancato poco che la performance del famoso rappersaltasse, dal momento che una fortissima tempesta ha di fatto costretto l'artista a salire sul palco molto più tardi di quanto ...

Post Malone e la rinuncia che gli ha permesso di perdere 25 chili, per amore di sua figlia Vanity Fair Italia

C'è un piccolo «segreto» dietro alla considerevole perdita di peso del cantante Post Malone. E non si tratta di aver seguito una dieta specifica, ma di aver fatto una rinuncia che, nel suo caso, si è ...I prezzi delle carte più rare di Magic: The Gathering, quelle serializzate, sono in discesa: nessuna vale più di duemila Dollari.