Possono andare via dal Napoli per trovare continuità | la situazione

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ultimo tornata di calciomercato estivo, manca davvero poco alla chiusura ed ilha ancora tanto lavoro da svolgere Non è ancora finita l’estate di calciomercato degli azzurri ma, anzi, restano gli ultimi giorni in cui bisogna agire da protagonisti. Un immobilismo iniziale, preoccupante per i tifosi, si è via via trasformato in una serie di trattative che potrebbero essere chiuse in breve tempo. Tante sono le trattative sul piatto di Aurelio De Laurentiis e Mauro Meluso che, senza sosta, lavorano per far sì che la squadra resti vincente come durante la scorsa stagione. Il grande colpo del mercato deldovrebbe essere innanzitutto quella del rinnovo di Victor Osimhen, troppo importante mantenere un giocatore come lui. Le parti sono a lavoro, laè difficile, ma si va verso la fumata bianca dove il nigeriano sarà il ...

Per chi come me crede nel territorio e nelle sinergie chenascere dall'obiettivo condiviso ... Ma anche con i nomi più noti la missione è la stessa: scoprire aspetti inediti,oltre i ...... il riformismo come cuore del piano del capitale, nonvedere, cioè, la socialdemocrazia ... come quello americano per esempio, piuttosto chea spulciare tra gli annali delle rivoluzioni ...Vip o non vip, i ritardi aerei e gli imprevisti in aeroportorovinare le vacanze a tutti. La prova Lo sfogo, sui social, di Enrico Brignano . Il celebre ...volta prenderò il treno pera ...

I gatti possono andare in giro con il guinzaglio La Stampa

Quando in Europa esistevano già da tempo bagni pubblici e orinatoi, nelle metropoli russe la situazione era disperata. Solo il potere sovietico ...Ci sono due motivi per cui settembre è il mese perfetto per viaggiare: il primo è che il meteo è decisamente più sopportabile e favorevole alla vita all'aperto. In spiaggia, insomma, si suda un po' di ...