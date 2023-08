Porti | Serracchiani Pd | ' far cassa svendendo asset strategici è segno di confusione'

(Di giovedì 24 agosto 2023) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Le parole di Tajani sulla privatizzazione deiitaliani sono sbagliate e dannose. Pensare di farnazionali èdi. Le autorità di Sistema portuale funzionano ma il pubblico deve dare indirizzi unitari di politica marittima". Lo scrive su X (ex Twitter) Debora, deputata e responsabile Giustizia del Partito democratico.

"La destra - tuona Debora- ha lasciato incancrenire per mesi la situazione, e questo ... "Chi ha vinto le elezioni dicendo che avrebbe chiuso ie fatto i blocchi navali Loro lo ...La risoluzione è stata sottoscritta anche da Braga, De Micheli, Orlando,, Simiani, ... con oltre 200 miliardi di euro derivanti dall'import e dall'export che passano attraverso i...... De Micheli, Orlando,, Simiani, Forattini, Pagano - presentata oggi in commissione Trasporti. "In vista dell'annunciata riforma deidel ministro Salvini il Partito Democratico - ...

Ultimo'ora: Porti: Serracchiani (Pd), 'far cassa svendendo asset ... La Svolta

Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Le parole di Tajani sulla privatizzazione dei porti italiani sono sbagliate e dannose. Pensare di far cassa svendendo asset strategici nazionali è segno di confusione. Le ...Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Un onore ambito poter fare gli auguri a Paola Del Din, donna determinata e partigiana audace nella lotta antifascista. Testimone indefessa dei valori democratici e autenti ...