Porti | Fregolent Iv | ‘sortite ministri sport estate | governo nemico di asset strategico’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 24 agosto 2023) Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Lodell’sembrano le sortite deinon competenti rispetto alla portualità. Prima il ministro Urso annuncia provvedimenti per la Blue economy, poi Tajani addirittura annuncia la privatizzazione dei, ignorando che già oggi isono gestiti dai privati e che le banchine fanno parte del patrimonio inalienabile dello Stato”. Lo scrive su Facebook la senatrice di Italia viva Silvia. “Entrambi probabilmente non hanno neppure letto il Piano Mare del ministro Musumeci che hanno approvato il 31 Luglio, a dimostrazione che questo ministero del mare non ha alcun potere – prosegue. Tutto questo mentre il ministro competente, ossia Salvini, per ora ha solo danneggiato iaumentando a dismisura i canoni e ...