Playoff Conference League 2023 24 | il Lille passa nel finale | Fenerbahce a valanga Pari Eintracht

(Di giovedì 24 agosto 2023) L’andata deidiè andata in scena nella serata di giovedì 24, sottolineando, se mai ce ne fosse bisogno che si tratta di una competizione estremamente equilibrata con i valori in campo che si assottigliano. Ilne sa qualcosa: la squadra francese ha dovuto faticare per battere il meno quotato, sulla carta, Rijeka. A decidere la partita conclusasi per 2-1 la rete neldi Yoro. Chi non ha faticato è stato ilche, in casa, ha stravinto contro il Twente, infliggendo un roboante 5-1. L’Francoforte, fuori casa, ha pareggiato contro il Levski per 1-1 in una partita equilibrata che ha rimandato ogni verdetto alla gara di ritorno in Germania fra una settimana. Vincono, invece, Besiktas, Viktoria Plzen, Ferencvaros e ...