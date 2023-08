Pistoia | incidente stradale | scooter finisce in scarpata 15enne ferita gravemente

(Di giovedì 24 agosto 2023) Unocon a bordo due ragazzi è andato fuori strada findendo in una. Entrambi sono rimasti feriti, ad avere la peggio è stata una ragazzina di 15 anni portata in codice rosso all'ospedale San Jacopo di

E' successo a Lizzano Pistoiese. Recuperati tra la vegetazioneGravestradale tra una moto e un'auto nel primissimo pomeriggio di oggi, 22 agosto, lungo viale Leonardo da Vinci poco prima del sottopasso di Pratilia direzione. Attorno alle 14.30 un ...Fratture multiple per il 46enne ferito a. Ennesimosul lavoro in Italia . Caduto dal tetto di un capannone. Stando a quanto riportato dal quotidiano locale La Nazione, tutto è ...

Spaventoso incidente stradale: grave ragazzina di 15 anni LA NAZIONE

Uno scooter con a bordo due ragazzi è andato fuori strada findendo in una scarpata. Entrambi sono rimasti feriti, ad avere la peggio è stata una ragazzina di 15 anni portata in codice rosso ...Due ragazzi che viaggiavano su uno scooter in direzione di Lizzano Pistoiese sono usciti di strada finendo in una scarpata. Un volo tremendo. Ad avere la peggio una ragazzina di 15 anni, trasferita in ...