Pignoramenti semplificati | tutte le novità

(Di giovedì 24 agosto 2023) L’ufficiale giudiziario avrà accesso ai dati dei contribuenti su redditi, patrimonio immobiliare, conti in banca e cassette di sicurezza per trovare i beni da sottoporre a esecuzione forzata su richiesta del creditore o a procedura concorsuale su istanza del curatore fallimentare

. Ora l'ufficiale giudiziario può frugare nei dati dei contribuenti su redditi, patrimonio immobiliare, conti in banca e cassette di sicurezza per trovare i beni da sottoporre ...Più tutele quindi per il contribuente ma anche, in parallelo, tempi più veloci per la partenza delle attività di riscossione :ma anche il superamento dello strumento del .... Ora l'ufficiale giudiziario può frugare nei dati dei contribuenti su redditi, patrimonio immobiliare, conti in banca e cassette di sicurezza per trovare i beni da sottoporre ...

Pignoramenti semplificati - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Ora l’ufficiale giudiziario può frugare nei dati dei contribuenti su redditi, patrimonio immobiliare, conti in banca e cassette di sicurezza per ...Pignoramenti semplificati, la nota del ministero della giustizia agli ufficiali giudiziari - In questa sezione potete trovare leggi, decreti, informative, circolari, etc. raccolti per voi ...