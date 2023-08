Perdonanza | a Gianni Letta ‘La Croce di Celestino’

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 24 agosto 2023) Per l’interessamento che ha avuto nei confronti della città subito dopo il terremoto E’ stata assegnata all’Onorevole‘Ladi, il premio che il Lions Club di L’Aquila conferisce ogni anno alle personalità di spicco che si sono impegnate per la crescita culturale, artistica ed economica del capoluogo di regione. “Personaggio di spicco, non solo per gli incarichi istituzionali che ha ricoperto e per la capacità di creare rapporti collaborativi in nome dell’interesse comune, ma anche per l’attenzione all’associazionismo e alla solidarietà”, si legge nella motivazione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.