Perde controllo moto | centauro morto in un incidente stradale

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte i carabinieri della compagnia di Nola sono intervenuti a via Nazionale delle Puglie per un. Poco prima e per cause in corso di accertamento, un 44enne di Visciano mentre era alla guida di una Ducati Scramblerva ildel mezzo impattando contro una Ford Fiesta con a bordo un pensionato del posto. Il 44enne è stato trasferito dal personale del 118 nell’ospedale Santa Maria della pietà di Nola dove è deceduto poco dopo. I Carabinieri hanno sequestrato i mezzi coinvolti nell’. La salma è stata sequestrata per l’autopsia a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.