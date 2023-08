Perché Tamberi e il padre-allenatore non si parlano più | cosa è successo

Leggi su tpi

(Di giovedì 24 agosto 2023)Gianmarco, oro ai Mondiali di Atletica nel salto in alto, e il, Marco, non sipiù?? “Non ci parliamo da un po’ di tempo ma questa medaglia è anche sua”, ha detto ‘Gimbo’ che nel momento di massimo splendore e altrettanta euforia ha avuto un pensiero per il genitore dal quale s’è separato in maniera traumatica e che non fa più parte della sua vita sportiva da luglio dell’anno scorso. Poco più di un anno fa infatti, a ridosso dell’evento iridato di Eugene (in Oregon), Gianmarco annunciò il licenziamento delattraverso un comunicato. Con la stessa onestà emotiva ha riconosciuto che se oggi è sul tetto del mondo è anche ...